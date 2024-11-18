AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

AK Parti Ayvalık\'ta 8. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

AK Parti, 8. Olağan Genel Kurul toplantısını Ayvalık'ta yaptı. Betül Akın başkan seçildi.

18.11.2024 13:46
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AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur yaptığı konuşmada "Hem genel idarede bakanlıklarımızın eliyle hem de yerel yönetimlerde halkımızın, vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle 22 yıl boyunca girmiş olduğumuz 17 seçimde ipi göğüsledik. Bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdik." dedi.

Uygur, partisinin Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yılının Türk milletinin teveccühüyle iktidarda geçtiğini söyledi.

"Hem genel idarede bakanlıklarımızın eliyle hem de yerel yönetimlerde halkımızın, vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle 22 yıl boyunca girmiş olduğumuz 17 seçimde ipi göğüsledik. Bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdik." diyen Uygur, şunları dile getirdi:

"Buraya gelmeden önce cuma günü MYK toplantımız vardı. Cumhurbaşkanımız, sıklıkla ifade ediyor. 22 yıllık süreçte partimizin yaptığı bu dev hamleleri sıklıkla milletimize hatırlatmamız gerekiyor ama önce partililer olarak bizlerin bunları unutmaması lazım. Bazen içinde bulunduğumuz o döngüler içerisinde, hayat gailesi içerisinde nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım."

Gabar'da terörle mücadele edilirken bugün petrol çıkarıldığını anlatan Uygur, Hakkari'de terörle mücadele edildiğini, şimdi ise orada turizmin zirvesinde olduklarını anlattı.

Genel kurulda AK Parti İlçe Başkanlığı'na Betül Akın'ın seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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