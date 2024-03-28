Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Hükümetin desteği olmadan bu enkazı belediyelerin kendi imkanları kaldırma durumu söz konusu değil" dedi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Yeşilçam, Mehmet Buyruk Caddelerini ziyaret ettikten sonra Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi ile Sebze ve Meyve Hal Binası'nda esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşların AK Parti'yi olan teveccühünün kendilerini mutlu ettiğini kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Hükümetin desteği olmadan bu enkazı belediyelerin kendi imkanları kaldırma durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde yıkılan Malatya'yı merkezi hükümetin ve belediyelerinin uyumlu çalışması ile ancak ayağa kaldırabileceklerini belirten Taşkın, "Vatandaşlarımızın da bu durumun farkında olması bizlerin motivasyonunu arttırıyor. Artık seçim öncesi son virajı dönüyoruz. Şimdiden 31 Mart seçimlerinin şehrimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA