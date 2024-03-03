AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Malatya'da ekonomik çark dönmeye başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Malatya'da ekonomik çark dönmeye başladı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Malatya\'da ekonomik çark dönmeye başladı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin başında gelen Malatya'da ekonomik çarkın döndüğünü belirterek, 'Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve işletmelerimiz ayakta; inşallah hep birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız' dedi.

03.03.2024 16:24  Güncelleme: 16:29
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin başında gelen Malatya'da ekonomik çarkın döndüğünü belirterek, "Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve işletmelerimiz ayakta; inşallah hep birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte seçim bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Depremler sonrası Malatya'da hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmaların çok yönlü devam ettiğine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve işletmelerimiz ayakta; inşallah hep birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Depremlerde olumsuz etkilenen kent ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdiğini ifade eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Göztepe Mahalle'mizde bulunan İŞGEM'i ziyaret ettik. Çok şükür bölgede ticaret hanelerinin çarkı dönüyor, işçiler çalışıyor, ticaret canlı. Çarkların döndüğünü görünce bizler de mutlu oluyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve işletmelerimiz ayakta; inşallah hep birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız. Kardeşlerimizin gözlerindeki umudu sevinci görmek bizleri de umutlandırıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Malatya'da ekonomik çark dönmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Malatya'da ekonomik çark dönmeye başladı - Son Dakika
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