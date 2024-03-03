AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Malatya\'da ekonomik çark dönmeye başladı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin başında gelen Malatya'da ekonomik çarkın döndüğünü belirterek, "Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve işletmelerimiz ayakta; inşallah hep birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız" dedi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte seçim bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Depremler sonrası Malatya'da hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmaların çok yönlü devam ettiğine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve işletmelerimiz ayakta; inşallah hep birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.
Depremlerde olumsuz etkilenen kent ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdiğini ifade eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Göztepe Mahalle'mizde bulunan İŞGEM'i ziyaret ettik. Çok şükür bölgede ticaret hanelerinin çarkı dönüyor, işçiler çalışıyor, ticaret canlı. Çarkların döndüğünü görünce bizler de mutlu oluyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve işletmelerimiz ayakta; inşallah hep birlikte Malatya'mızı ayağa kaldıracağız. Kardeşlerimizin gözlerindeki umudu sevinci görmek bizleri de umutlandırıyor" diye konuştu. - MALATYA
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında binlerce taşeron bulunduğunu ve taşeron olarak çalışanların diğer kamu çalışanlarına göre ciddi hak kayıpları yaşadığını belirtti. Gürer, taşeron işçi uygulamasının kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Taşeron çalışanların güvencesiz, örgütsüz ve düşük ücretle çalıştığını vurgulayan Gürer, kanun teklifiyle taşeron işçilerin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesini ve daha adil bir istihdam düzeninin sağlanmasını hedeflediğini ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Ordu Caddesi ve yakın çevresi düzenlemesinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, yaptıkları düzenlemelerle Ordu Caddesi'nin İstiklal Caddesi'ne benzer bir yapıya kavuşacağını belirtti ve yerel seçimlerde oy istedi.
Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda vakıf öncülüğünde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında, seçim sürecinin kardeşlik ve huzur içerisinde geçtiği vurgulandı. Toplantıya ilçe protokolü, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı öncülüğünde 5 federasyon ve 1 derneğin yöneticileri katıldı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, halk buluşmalarında yaptığı konuşmada, geleceği istişareler ve ortak akıl çerçevesinde inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan 9 yeni taksi durağı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Yıldırım ayrıca pazarda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ve pazarcılarla bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, 'Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler.' dedi. Yavaş, CHP Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, 2019'da seçildiğinde parti rozetini bırakarak işe başladığını vurguladı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud ve Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi. Fidan, ADF 2024 çerçevesinde Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşları ile görüştü.
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