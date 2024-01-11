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AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat İstifa Etti - Son Dakika
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AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat İstifa Etti

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, 5 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Polat, istifa gerekçesini AK Parti'nin millete aşık, geçmişle bağını koparmadan geleceği kurmak için harekete geçen bir parti olduğunu belirterek açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımların düşmanlarını korkuttuğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat İstifa Etti
11.01.2024 - 20:23,
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AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat görevinden istifa etti.

İl Başkanlığı Binasında düzenlenen toplantıda, parti üyeleriyle bir araya gelen Polat, istifa ettiğini burada duyurdu. 5 yıldır il başkanlığı görevinden bugün itibariyle istifa eden Polat, "2018 yılından beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle istifa ediyorum" dedi.

Polat, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"AK Parti, milletine aşık, geçmişle bağını koparmadan geleceği kurmak için harekete geçmiş, her daim mazlumların feryadını duyup yardıma koşmuş, tarihten aldığı şuurla sadece 2023'ü değil, 2053 ve 2071'i hedef olarak belirlemiş, çalışkan, cesur, özgüvenli, dertli ve fedakar bir liderin öncülüğünde hareketine başlamıştır.

Yaklaşık 20 yıllık bir sürede Türkiye'nin geçirdiği dönüşümü görmek herkese nasip olmayacak türden bir ayrıcalıktır. Milletimiz bu dönüşümün farkında olsa da Türkiye'nin bu güçlü halini kabullenemeyenler içte ve dışta Cumhurbaşkanımıza karşı olan tutumlarını sürdürmektedir.

Özellikle son zamanlarda İsveç ve Hollanda örneklerinde görüldüğü üzere Batı'nın ve ülkemiz içindeki uzantılarının Türkiye ve İslam düşmanlığına yönelik tutumları karşısında bize düşen Cumhurbaşkanımızı bu kutlu mücadelesinde yalnız bırakmamaktır. Gerçi Cumhurbaşkanımız her daim milletin teveccühünü kazanmıştır. Son yirmi yılda gerçekleştirilen atılımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Ülkemizin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği milli savunma sistemleri, yerli otomobil, Mavi Vatan için verilen mücadeleler milletimizin ve dostlarımızın takdirini kazandığı gibi düşmanlarımızın da korkularını artırmıştır. Sağlık yatırımları sayesinde geçtiğimiz yılda yaşadığımız pandemiden yüz akıyla çıktığımız bir gerçektir. Eğitim, iletişim, ulaşım, tarım, endüstri ve enerjide gerçekleştirilen devrimler ülkemizin altyapı sorununu çözmüştür. Aile kurumunun korunması, ecdadın mirasına sahip çıkılması, Ayasofya'nın yeniden ihyası gibi manevi dünyamızı da ihmal etmeyen bu kalkınma şüphesiz ki bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını göstermektedir. Bu sebeple Hepimiz davamızın ve Reisimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aralık/ 2018 yılından beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle istifa ediyorum.

Şahsıma yürekten inandığım davama ve memleketimize hizmet etme gururunu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her daim birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız teşkilat başkanımız Erkan Kandemir'e teşkilat başkan Yardımcılarımız Muhammet Avcı, Yaşar Kırkpınar, Yahya Çelik'e teşekkür eder saygılar sunarım. 5 sene 1 ay boyunca dualarını eksik etmeyen, gece gündüz çalışarak evinden, ailesinden fedakarlık eden, küçüklerimi evladım, kardeşim, büyüklerimi ağabeyim, ablam gibi gördüğüm, bitmekbilmeyen enerjileriyle desteklerini daima yanımda hissettiğim teşkilatımızdaki kıymetli kardeşlerime ve Bayburt'un sorunlarını birlikte aşmak için gayret ettiğimiz hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gayret bizden tevfik Allah'tandır." - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Hacı Ali Polat, AK Parti, Bayburt, Politika, Son Dakika

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