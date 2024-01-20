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AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız - Son Dakika
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AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak Haydar Ali Yıldız'ı belirledi. Yıldız, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilerek görevine başlamıştır.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
20.01.2024 - 13:54,  Güncelleme: 13:59
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ise Haydar Ali Yıldız oldu.

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

1971 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde doğan Haydar Ali Yıldız, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır. Yıldız, siyasi kariyerine Ak Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Teşkilat Birim Başkanlığı gibi görevlerle adım atmıştır. 3 Kasım 2002 ve 28 Mart 2004 seçimlerinde Beyoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Temmuz 2004 yılından itibaren Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Yıldız, 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve İl Başkan Yardımcılığı ile İl Seçim İşleri Başkanlığı görevine atanmıştır. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak da atanarak partide etkin bir rol oynamıştır. Ayrıca, 29 Mayıs 2013 tarihinde Okçular Vakfı'nın Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev almış ve halen bu vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir.

Haydar Ali Yıldız, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçilmiş ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevini üstlenmiştir. 6 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev almıştır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız, mazbatasını alarak görevine başlamıştır. Ayrıca, 2024 Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti tarafından bir kez daha aday gösterilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız - Son Dakika
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