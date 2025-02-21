AK Parti Bilecik Heyeti Ankara\'da Temaslarda Bulundu

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirdikleri Ankara ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulundular.

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti. Heyet önceki dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'i, Grup Başkan Vekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ile Leyla Şahin Usta'yı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Bilecik'in kalkınmasına yönelik projeler ve vatandaşların ihtiyaçları ele alındı.

"Bilecik'in mevcut durumu ve ihtiyaçlarını dile getirme fırsatı bulduk"

Serkan Yıldırım, bu ziyaretlerin Bilecik'in gelişimi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ankara'daki temaslarımızda, Bilecik'in mevcut durumu ve ihtiyaçlarını dile getirme fırsatı bulduk. Milletvekillerimiz ve grup başkan vekillerimizle yaptığımız görüşmeler verimli geçti. Önümüzdeki dönemde bu temasların sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" dedi. - BİLECİK