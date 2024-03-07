AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti'den ayrılıp da bu partimin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz" dedi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Söğüt teşkilatı ile bir araya geldi. Yıldırım, AK Parti'nin önceki dönem İlçe Başkanı olan, şu an ise Söğüt Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Ufuk Kahraman'ı isim vermeden eleştirdi. Yıldırım, "AK Parti şahısların değil; bir davanın bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir.Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üzerinde yeri vardır. Ama AK Parti'den ayrılıp da bu partimin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Politika › AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan Uyarı - Son Dakika
Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze, Aden Körfezi'nde bir ticari gemiye isabet etti. Saldırı sonucunda üç denizci hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Barbados bandıralı, Liberya'ya ait dökme yük gemisi M/V True Confidence'a yapılan saldırı sonrası gemi terk edildi. Filipin Göçmen İşçiler Departmanı, hayatını kaybedenler arasında iki Filipinli vatandaşın olduğunu ve iki Filipinli mürettebatın da ağır yaralandığını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.
Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, dava dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Washington'da gerçekleştirilecek Birliğin Durumu konuşmasına katılma davetini reddetti. Beyaz Saray'ın Zelenska'ya gönderdiği daveti, Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın yanına oturtmayı planladığı iddia ediliyor. Navalnaya'nın daveti reddetmesinin sebebi ise kocasının ölümü ve dinlenmeye ihtiyaç duyması olarak açıklandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir seçmeninin bu defa ideolojiye değil hizmete oy vereceğini ifade etti.
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