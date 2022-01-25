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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan, CHP İl Başkanına tepki: "Saklambaç oynamaya devam mı?" - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan, CHP İl Başkanına tepki: "Saklambaç oynamaya devam mı?"

25.01.2022 11:04
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan, CHP İl Başkanına tepki: "Saklambaç oynamaya devam mı?"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın belediyedeki odasında rüşvet aldığı iddiası ile tutuklanması üzerine açıklama yapmayan CHP Bilecik İl Başkanlığına sert bir tepki göstererek, "Saklambaç oynamaya devam mı?" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın belediyedeki odasında rüşvet aldığı iddiası ile tutuklanması üzerine açıklama yapmayan CHP Bilecik İl Başkanlığına sert bir tepki göstererek, "Saklambaç oynamaya devam mı?" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Bilecik'te 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı ve Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bunun üzerine bir açıklamada bulunmayan CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'a tepki AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan geldi. İl Başkanı Yıldırım tepkisini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kıymetli CHP Bilecik yöneticileri sizce bu şehir sizden bir açıklama duymayı hak etmiyor mu? Saklambaç oynamaya devam mı? Suç üstü yapılan rüşvet karşısında şaşkınlığınızdan mı sessizsiniz yoksa 3 senedir dönenleri bildiğiniz için mi sessizsiniz? Yoksa İstanbul ekibi mi susturuyor sizi? Şu dilinize doladığınız siyasi komployu bir açar mısınız? Buradan kendinize nasıl bir mağduriyet uydurdunuz trollerinizi oyalamak için?" ifadelerine yer verdi.

"Neredeyse 'Selçuk Erdağı kim, tanımıyorum ben öyle birini' demediği kalmış"

Başkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e atıf yaparak, "Kendi getirdiği adam hakkın da geçen sene ispatlamayan şerefsizdir diyen adam, yaptığı açıklama da neredeyse 'Selçuk Erdağı kim, tanımıyorum ben öyle birini' demediği kalmış ve bankamatik memurları ile trolleri de şakşakçılık da geri kalmamış. Ama yemezler. Bilecik halkına da yediremezsiniz. Ayılı park dışında 3 sene de başka ne hizmet yaptınız da gölge düşürmeye uğraşılsın. Sokakları caddeleri tarlaya çevirdiniz. Nereye el atsanız ağzınıza yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Bu güzel şehrin 5 yılını yazık ettiniz. Haydi, oyalamayın Bilecik'i de her yalan dolan konularda soğutmadan algı yapmaya başladığınız gibi bu sefer gerçek gündem hakkında konuşun" ifadeleriyle sözlerine son verdi. - BİLECİK

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Cumhuriyet Halk Partisi, Saklambaç, Bilecik, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan, CHP İl Başkanına tepki: "Saklambaç oynamaya devam mı?" - Son Dakika
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