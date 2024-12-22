AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Taşınmaz Satışına Tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Taşınmaz Satışına Tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım\'dan Taşınmaz Satışına Tepki

Bilecik Belediyesi'nin mülkiyetindeki 99 taşınmazın satışı için meclis toplantısı öncesi AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım, 'Basketbol sahası, çocuk parkı satmak neyin nesi?' diyerek, belediyenin ekonomik acz içinde olduğunu vurguladı.

22.12.2024 22:46  Güncelleme: 22:52
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, mülkiyeti belediyeye ait 99 taşınmazın satışı için Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yetki verilmesi için meclisin yarın toplanacağını söyleyerek, "Basketbol sahası, çocuk parkını satmak neyin nesi. Belediyemiz ekonomik olarak bu kadar mı aciz duruma düştü?" dedi.

Bilecik Belediye Meclisi, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde olağanüstü toplanacak. Toplantıda AVM inşaatının müteahhidi Alve İnşaat ile süreci yönetmek ve 99 adet taşınmazın satışına ilişkin Belediye Başkanı Subaşı'na yetki istenecek. Mülkiyeti belediyeye ait 99 taşınmazın satışına tepki gösteren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bilecik Belediye Başkanım 'şehrimin parsel parsel satılmasına karşı çıkıyorum'dan 'şehrimi parsel parsel satıyorum'a nasıl geldik. Sayın Belediye Başkanı geçmişimizin mirası, geleceğimizin teminatı ve Bilecik halkının hakkı olan parsellerin satışına 10 ay önce tam da bu sözlerle karşı çıkmış, seçim propagandası haline dönüştürmüştünüz. 10 ayda ne değişti de 57 parsel için bu cümleleri kullanan siz, 99 parselle birlikte şehrimizi parsel parsel satmaya karar verdiniz? Biz 10 ay önce de satışa karşı çıkmıştık, bugün de aynı noktadayız" dedi.

"Her şeyi geçtik, basketbol sahası, çocuk parkını satmak neyin nesi"

Yıldırım, "Her şeyi geçtik, Beşiktaş Mahallesi'nde bulunan 1082/267 basketbol sahası, çocuk parkını satmak neyin nesi. Belediyemiz ekonomik olarak bu kadar mı aciz duruma düştü? Gelin dönün bu yanlıştan. Yılların birikimini heba etmeyin. Belediyemizin içini boşaltmayın. Şehrimize, geleceğimize ve çocuklarımıza en büyük ihanettir diyen sizken bugün bu noktaya nasıl geldiniz bilmiyorum ama şehrimize, geleceğimize ve çocuklarımıza en büyük ihaneti siz yapmayın. AVM ile ilgili her türlü çözüme varız. Şehrimiz bu konudan çok fazla mağdur oldu. Çözüm için elimizi her zaman taşın altına koyduk ve yine koyacağız. Ama 10 ay önceki sizin söyleminizle şehrimin parsel parsel satılmasına gönlüm razı değil. Hazıra dağ dayanmaz. Bu fazla harcama ve bu personel çokluğu ile 10 ay sonra başka mülkleri de satışa çıkartmak zorunda kalacaksınız. Pansumanla bu hastayı iyileştiremezsiniz, kangren olan parçayı neşterleyin. Her kaybedilen gün hastayı entübeye götürüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Taşınmaz Satışına Tepki - Son Dakika

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