AK Parti Bilecik'te İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bilecik'te İstişare Toplantısı

AK Parti Bilecik\'te İstişare Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, toplantıda yerel politikalar ve projeler üzerine değerlendirme yaptı.

27.01.2025 11:15
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında 'Üç Kademe ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya Serkan Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Semra Aydemir, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve beraberinde yönetim kurulu, üyeler katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasında Serkan Yıldırım, "Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile bir arada toplanmış bulunmaktayız. Partimizin geleceği, mevcut politikalarımız ve yerel düzeydeki gelişmeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatı oluşturduk. Özellikle yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunması ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak projeler geliştirmesi yönündeki mesajları bizler için yol gösterici. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın vizyonuna uygun projelerle Bilecik için geleceğe taşıma gayreti içerisinde olacağız. Kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte şehrimiz ve hemşerilerimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik'te İstişare Toplantısı - Son Dakika

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