AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Ağır problemleri çözen AK Parti, ekonomide Türkiye'yi 3 kat büyüten AK Parti, bundan sonra önümüzdeki problemleri de çözer. Çözüp yolumuza devam edeceğiz.

28.12.2024 15:47
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Ağır problemleri çözen AK Parti, ekonomide Türkiye'yi 3 kat büyüten AK Parti, bundan sonra önümüzdeki problemleri de çözer. Çözüp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ala, TOFAŞ Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti'nin doğru politikalarla doğru olanın yanında duran bir hareket olduğunu söyledi.

Partisinin başarılarının saymakla bitirilemeyeceğini belirten Ala, birçok ülkenin, bu başarıları elde edebilmek için çok ağır bedeller ödediğini ancak yine de başarıya ulaşamadığını vurguladı.

Ala, eskiden okulların kapısından içeri giremeyen genç kızların, bugün devletin her kademesinde görev alabildiğini, onurlarıyla vazifelerini yapıp millete hizmet edebildiğini anlattı.

Suriye'de 10 yıldan fazla süredir problemlerin yaşandığını hatırlatan Ala, "Yine sağlam duruşun, sağlam liderliğin adı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuyla ve arkasındaki AK Parti kadroları olarak, sizlerin onurlu, dağ gibi desteklemesiyle yarım asrı aşan Baas rejimi çökmüş, yerle bir olmuştur." ifadesini kullandı.

Ala, dünyanın haftalardır bu duruşu konuştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İçeride bazıları, muhalefet, bu duruşu anlamıyor, anlayamaz. Çünkü kendi politikaları da Baas rejimi ile Suriye'de çöktü. Bunların kendi politikalarının çöktüğünü anlaması için de en az 6 ay lazım. Daha 10 yıldır durumun nereye gittiğini anlamamışlar ki çöküşten 2 gün önce bizi onlarla müzakereye davet ediyorlardı. Muhalefetin öngörüsü olur, bırakın öngörüyü bunlar, önünü göremiyor, yarını göremiyor. AK Parti'nin muhalifi var, muhalefet var ama AK Parti'nin alternatifi yok."

"AK Parti, bundan sonra önümüzdeki problemleri de çözer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ayda 22 devlet ve hükümet başkanıyla görüştüğünü, aynı ay içinde 4 uluslararası zirveye katıldığını anımsatan Ala, AK Parti'nin hakların, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırma konusunda attığı adımları ve yaptığı reformların Türki siyasi tarihine yazıldığını söyledi.

Ala, problemlerin olduğunu ve bunları çözmek için de gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağır problemleri çözen AK Parti, ekonomide Türkiye'yi 3 kat büyüten AK Parti, bundan sonra önümüzdeki problemleri de çözer. Çözüp yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız. Biz geldiğimizde dünya ortalaması kişi başına geliri, yarısına yakınıydı bizim gelirimiz ama şimdi dünya ortalamasıyla aynı. Orta risk gelir grubuna çıkmışız ama yetmez biz kendimizle yarışıyoruz. Biz, muhalefetle falan yarışmıyoruz."

Ala, insansız hava araçlarının Türkiye'ye terörle mücadele için gerekli olduğunu belirterek, "Bugün biz, 6 milyardan fazladan savunma sanayi ihracatıyla dünya sıralamasındayız. Onları hem yapıyoruz hem ihraç ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde bu yola çıktıklarını anlatarak, "Bursa'nın cefakar ve vefakar insanları, sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisinden asla taviz vermediler. Onun için ben bugün bir kez daha tüm kardeşlerimi, Bursa İmam Hatip Lisesinde okumuş olduğum bu güzel şehrin insanlarını en içten duygularımla selamlıyorum." diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Omuz omuza, gönül gönüle büyük Türkiye'yi inşa edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

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