AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kayyum Açıklaması: 'Gündemde Yok' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kayyum Açıklaması: 'Gündemde Yok'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağına yönelik iddiaların algı çalışması olduğunu belirtti. PKK'nın kendisini feshetmesi konusuna da değinen Gürkan, bu durumu Türkiye'nin geleceği için olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

12.05.2025 18:52
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AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Büyükşehirde kayyum diye bir durum gündemde yok, algı çalışması yapıyorlar"

"Hukuk önünde hesap vermekten neden çekiniyorlar"

" PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması Türkiye'nin geleceği için güzel bir haber"

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağına ilişkin haberlerin algı çalışması olduğunu belirterek, "Öyle bir durum söz konusu değil. Gündemde yok" dedi. PKK'nın fesih kararını da değerlendiren Gürkan, "Türkiye'nin geleceği için güzel bir haber. Terörün bu ülkeye maliyeti çok ağır oldu" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, partisinin Bursalı milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla genel seçimin üzerinden geçen 2 yıllık süreçte Bursa'ya yapılan yatırımları değerlendirdi.

Başkan Gürkan, PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının Türkiye'nin geleceği için güzel bir haber olduğunu belirterek, "İçimizde bir ferahlama hissettik. Terörün bu ülkeye ağır maliyetleri oldu. Hem Cumhurbaşkanımız siyasi iradesi hem de Devlet Bahçeli'nin çizmiş olduğu devlet politikası bizim için yönlendirici, ufkumuzu açıcı bir güzergah oldu" dedi.

PKK'nın kendisini feshetmesini değerlendiren Başkan Davut Gürkan, "12 Mayıs 40 yılın 50 yılın rüyasının gerçekleştiği güne tevafuk etti. PKK'nın silah bırakması kendini feshetmesi güzel bir haber oldu. İçimizde bir ferahlama hissettik. Terörün bu ülkeye ağır maliyetleri oldu. Hem Cumhurbaşkanımız siyasi iradesi, hem de Devlet Bahçeli'nin çizmiş olduğu devlet politikası bizim için yönlendirici, ufkumuzu açıcı bir güzergah oldu. Tüm Türkiye'ye, tüm milletlere, tüm komşu devletlerimize, bu konuda farklı niyetleri olan ülkelere de hayırlı olsun. İnşallah bu haftanın güzel başlangıcı gibi bundan sonraki günlerin güzel olmasını ümit ediyoruz" dedi

Başkan Gürkan, basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçen 13 ayda mazeretlerin arkasına sığındığını, yüzde 90 aşamasına gelen bir çok projeyi bile tamamlayamadığını, bazı açılışların temellerinin de Ak Partili Belediye dönemlerinde atıldığını hatırlatarak, "Şimdi algı yapıyorlar. Kayyumu gündeme getiriyorlar. Bizim herhangi bir anket çalışmamız yok. Kayyum da gündemde değil. Anket yaptırıyorlarsa kendileri yaptırıyorlar. Bozbey'in basın toplantısında soruyu da kimin sorduğuna sipariş olup olmadığına bakın. Algı oluşturmak böyle bir şey. Kendileri adalete intikal eden konularla ilgili cevap vermekten hesap vermekten neden çekiniyorlar. Usulsüz harcamalarla ilgili biz adliyeye konuyu intikal ettirdik. Hormonlu inşaatlarla ilgili de yapılan bir suç duyurusu vardı sonrasında geri çekildi. Bunların cevabını vermeleri iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kayyum Açıklaması: 'Gündemde Yok' - Son Dakika

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