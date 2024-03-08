AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı: Kız öğrencilerin okullaşma oranı yüzde 51'e ulaştı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı: Kız öğrencilerin okullaşma oranı yüzde 51'e ulaştı

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı: Kız öğrencilerin okullaşma oranı yüzde 51\'e ulaştı

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, kadın istihdamının artırılması ve kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

08.03.2024 12:18
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AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, "Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrencilerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana yüzde 13,5'ten yüzde 51'e ulaştı" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu ve çok sayıda AK Kadın katıldı. AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, "AK Parti kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak, kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' hükmünü ekledik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrencilerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana yüzde 13,5'ten yüzde 51'e ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınları iş hayatına katılmaya teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞ-KUR, KOSGEB gibi programları hayata geçirerek, kadın istihdamına destek olduk. Kooperatifler kanununda, gelir vergisi kanununda, kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ile kadınların iş teşviklerine katılımı yüzde 36'ya ulaştı. 1935 yılında yüzde 4,1 olan parlamentodaki kadın oranı, 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran, 22 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kadına yönelik şiddet ile mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi ile dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımızın, kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemesi ulusal ve uluslararası birçok adım atmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanı sıra, yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

AK Parti, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı: Kız öğrencilerin okullaşma oranı yüzde 51'e ulaştı - Son Dakika

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