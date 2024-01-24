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AK Parti'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can Oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can oldu. Hazım Caner Can, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun olup, daha önce Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

AK Parti\'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can Oldu
24.01.2024 - 14:03,
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can oldu.

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can Oldu - Son Dakika
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