AK Parti Çanakkale'de bayramlaşma: CHP'ye eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Çanakkale'de bayramlaşma: CHP'ye eleştiri

AK Parti Çanakkale\'de bayramlaşma: CHP\'ye eleştiri
26.05.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programında bir araya geldi. Milletvekili Ayhan Gider, CHP'deki gelişmeleri eleştirerek, partisinin uluslararası ve iç meselelerle ilgilendiğini vurguladı.

AK Parti Çanakkale teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programında bir araya geldi.

Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kordon Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyleoi.

Gider, son günlerde CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre yapmış. Tamamen kendi içinde, kendi delegeleriyle yaptıkları bir organizasyon. Yapılan bu organizasyondan delegelerin bir kısmı adaletle çıkılmadığını düşündüğü için mahkemeye gitmiş. Somut verilerle, delillerle, belgelerle, mahkeme de bir karar vermiş." dedi.

Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri geldiğini anlatan Gider, şunları kaydetti:

"Bu olay, Cumhuriyet Halk Partililer için dün övdüklerine bugün sövmek, bugün sövdüklerini de yarın övmek hiç mesele değildir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Kendi kumlarında oynasınlar, kendi pislikleriyle mücadele etsinler. Kendi işlerine bizi karıştırmaya uğraşmasınlar. Çünkü bizim çok işimiz var. Bizim AK Parti olarak çok işimizi var. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok işi var. Halen Ukrayna ve Rusya'yla aynı anda görüşebilen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. İran-Amerika savaşında ortada durabilen kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki hafta dünya liderlerini burada ağırlayacak. Bakın Avrupa'ya gidiyor. Savunma sanayimizin geldiği durum ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlarla uğraşırken, AK Parti bunlarla uğraşırken CHP'nin koltuk kavgasıyla, CHP'nin para pul kavgasıyla uğraşacak ne vaktimiz, ne enerjimiz, ne de niyetimiz var."

Bayramlaşma törenine, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Naim Makas, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Ayhan Gider, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale'de bayramlaşma: CHP'ye eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:53:43. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale'de bayramlaşma: CHP'ye eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.