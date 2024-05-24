AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bigalı muhtarlarla buluştu

Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bigalı muhtarlarla Karabiga'da bir araya geldi. Yeni seçilen muhtarlarla tanışan Gider, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Mottomuz yeter söz milletinse, millet ne demişse ona uymak bizim görevimizdir. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarını da bu mantıkla değerlendiriyoruz" dedi.

Muhtar buluşmalarını sürdüren AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga'da Bigalı muhtarlarla buluştu. Muhtarlığın, seçmenle bire bir irtibatlı bir görev olduğunu hatırlatan Gider, "Muhtar olan sizsiniz. Kim ne konuşursa konuşsun, kim ne anlatırsa anlatsın, beş sene icraat sizin. Ortaya konulacak hiçbir mazeret, 'hallettik' kelimesi kadar kıymetli değildir. Bunu müdürlere de söylüyorum. Bazen oluyor, ben arıyorum neden yapamadıklarını anlatıyorlar. Neden yapılamadığının anlatılmasının hiçbir anlamı yoktur. Yapın, yaptık deyin, gerisi lafügüzaf. Boş işlerle uğraşmaya ne vaktimiz var, ne de milletimizin buna tahammülü var. Yeni bir dönem, ciddi bir değişiklik oldu muhtarlarımızda da, belediyelerimizde de. Bu yeni heyecanla muhakkak ki yeni icraatlar yapacaksınız, çok daha güzel işleri birlikte yapacağız. Yerel yönetim yeri yerinden yönetimdir. Yani Biga'yı Biga'dan Çan'ı Çan'dan yönetmek demektir. Sizin burada aldığınız bütün kararlar bizim başımız gözümün üstüne, bize sadece destek olmak düşer, sadece kaynak bulmak düşer" dedi.

"Oy vermeyene cahil diyen, verdiği iki şişe suyu haram edenlerden değiliz"

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Gider, "Bir yerel seçim geçirdik. Doğrusu beklediğimiz sonuçlar değildi onu çok net söyleyeyim, Türkiye çapında. Beklediğimiz sonuçlar değildi ama baktığınız zaman karşı tarafta bir oy falan da yok ciddi anlamda. Sadece bizim seçmenimizin sandığa gitmemesinden kaynaklı el değiştiren belediyelerimiz var. Dolayısıyla biz oy alamadığımız zaman vatandaşı suçlayacak halimiz yok. Biliyorsunuz, bazı partileri oy alamadığı zaman vatandaşa cahiller der, deprem de verdiği iki şişe suyu haram eder. Yok, efendim bidon kafalı der, karnını kaşıyan adam der. Öyle bir şey yok. Bizim 46'dan beri mottomuz 'yeter söz milletin' ise, millet ne demişse ona uymak bizim görevimizdir. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarını da bu mantıkla değerlendiriyoruz. Nerede eksiğimiz varsa, nerede gediğimiz varsa, nerede yanlışımız varsa onları düzeltmek bizim görevimiz. Vatandaşın ne dediğini anladık, bunun gereğini yapıyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde de siz çok net bir mesaj verdiniz. Dediniz ki; 'iktidar AK Parti'dir. Biz AK Parti ile birlikte yol yürümek istiyoruz' ve iki tane İl Genel Meclisi üyemiz açık ara Köylere Hizmet Götürme Birliğine seçildi. Bu anlamda şahsım ve partim adına hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel bir sonuçtu. Şu anda bundan sonra da gereğini yapmak onların işi. İl Genel de biz azınlığız, encümen de şu kadarız böyle bir muhabbet yok. AK Parti iktidardır, ne yapılacaksa yapmak bizim görevimizdir. Yapamıyorsak da bu bizim beceriksizliğimizdir. Hiç kimseye top atmanın anlamı yok" diye konuştu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ilçe ve belde teşkilatları ile İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda, Bigalı muhtarlar Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e sorun ve taleplerini iletti. - ÇANAKKALE