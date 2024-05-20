Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti. Çanakkale'ye dair güncel konuların görüşüldüğü ziyarette Gider, Çanakkale'nin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimi açısından sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemine değindi.

Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası'nı ziyaret eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, burada oda başkanı Onur Sinan Türkmen ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Çanakkale'nin geleceğinin en önemli sac ayaklarından birinin tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğunu ifade eden Ayhan Gider; "Çanakkale tarımsal açıdan sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın birçok noktasından çok daha zengin. Şehrimizin sahip olduğu coğrafi işaret tescilleri, bunun en somut örneği. Şu anda bulunduğumuz konum bizleri tatmin etmiyor. Hem AB Coğrafi İşareti ile tescilli ürünlerimizin sayısı artsın istiyoruz hem de mevcut ürünlerimizi en yüksek kar payı ile üreticilerimiz satabilsin. Bunun için Çanakkale'nin sulama altyapısına önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da Ezine Gıda İhtisas OSB ve Ayvacık Jeotermal OSB gibi yatırımlarla ürünümüzün değerini katlayacak yatırımlar yapılıyor. Öte yandan Çanakkale'nin yeni tarımsal ürünleri olabilsin diye Yenice'de aronya üreticiliğini teşvik ediyoruz. Tüm bu ürünlerimizin dünyaya çok daha kolay ulaşması için yollar ve köprüler yaparak ulaşım altyapımızı da güçlendiriyoruz. Çanakkale çok daha iyi noktalarda olacak. Bu süreçlerde sivil toplum kuruluşlarının fikirleri bizler için değerli ve fikir alışverişini sürdüreceğiz" dedi.

Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Sinan Türkmen de ziyaretleri için Ayhan Gider'e teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşları ile istişare ediliyor olmasından duydukları mutluluğu ifade etti. - ÇANAKKALE