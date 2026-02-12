AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den TBMM'de yaşanan arbedeye tepki Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den TBMM'de yaşanan arbedeye tepki Açıklaması

12.02.2026 12:45
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Dün yaşananlar, anlaşılamayan bir konunun karşılığında yaşanan bir tartışma değildir.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Dün yaşananlar, anlaşılamayan bir konunun karşılığında yaşanan bir tartışma değildir. Burada yapılan, net bir şekilde milletin kürsüsünü işgal girişimidir. Bir anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabasıdır. Ancak AK Parti ve milletimiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da buna izin vermeyecektir." dedi.

Gider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa gereği iki bakanın Meclis'te yemin edeceği gün, herhangi bir oylama, usul tartışması ve üzerinde anlaşılmayan bir konunun olmadığını belirtti.

CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline, mensubu olduğu AK Parti'nin izin vermediğini hatırlatan Gider, bu esnada karşılıklı bir kavga olmadığını, CHP'lilerin fanatikçe hareket ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"Bu memleket için söyleyecek sözü olmayanlar, siyaset yapamayanlar ancak kaos ve anarşiden medet umar; Meclis'te yaşananlar da bunun bir örneğidir. Bakanları atama yetkisi TBMM'nin yetkisinde değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, TBMM bakanlara güvenoyu vermek zorunda da değil. Dün yaşananlar, anlaşılamayan bir konunun karşılığında yaşanan bir tartışma değildir. Burada yapılan, net bir şekilde milletin kürsüsünü işgal girişimidir. Bir anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabasıdır. Ancak AK Parti ve milletimiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da buna izin vermeyecektir. Anayasa çok açık, bakanlar atandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nun ilk oturumunda yemin eder. Mutlak bultan bunun neresinde. Milletin kürsüsünü işgal etmek, diyalog yolunu da kapatmak demektir. Bu sağlıklı bir ruh hali değildir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin son haftada yaptıklarına bakarsanız, sağlıksız ruh halindeki insanların feryatlarından başka bir şey okuyamıyorum. CHP'nin dünkü grup toplantısında, Özgür Özel'in ruh halini yansıtan ruh hali ve cümleleri vardı. Bugün de aynısını Meclis'te yapmaya çalıştılar. Bunu ancak yalnız başındayken yapabilirler ancak TBMM'de milletin kürsüsünde bunu yapamazlar."

Ayhan Gider, CHP'nin vatandaşlar tarafından ciddiye alınmadığı için saldırganlaştığını savunarak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"CHP'liler kendi içlerinde anarşizmi arayacaklar, bu onlara yakışıyor. Tam da onların durumlarına uygun davranış şekli. Türkiye'ye yakışıyor mu bu tablo? Tabi ki yakışmıyor. Bu şekilde anılmayı Türkiye hak ediyor mu? Hak etmiyor. Ama inanıyorum ki, CHP ilk seçimde ana muhalefet görevini kaybedecek."

Kaynak: AA

Milletvekili, Ayhan Gider, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

