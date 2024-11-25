AK Parti Çaycuma İlçe Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleşti

Politika

AK Parti Çaycuma İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Olağan Kongresi Seka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Kongreye; AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem okundu ve oylandı. Yapılan konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Berkecan Şahbazoğlu Çaycuma AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. Bir dönem İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüçhan Çeliktürk ise görevi Şahbazoğlu'na devretti. - ZONGULDAK