Darende\'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Darende İlçe Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'ın katılımları ile Darende'de gerçekleştirildi.

Program sonrası açıklamada bulunan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, "AK Parti Darende İlçe Danışma Meclisi Toplantımızı gerçekleştirerek teşkilatımızla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızla düzenlediğimiz istişare toplantısında mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini değerlendirdik. İlçemiz esnafını ziyaret ederek hemşerilerimizle buluştuk, hayırlı ve bereketli kazançlar diledik" dedi.

Bozkurt, birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve güçlü istişare anlayışıyla Darende için çalışmaya ve vatandaşlara hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - MALATYA