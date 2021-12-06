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"AK Parti'de 6 vekil istifa edebilir" iddiası - Son Dakika

"AK Parti'de 6 vekil istifa edebilir" iddiası

06.12.2021 08:40
"AK Parti'de 6 vekil istifa edebilir" iddiası

Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz, 'Bu ay sonuna doğru 6 milletvekilinin istifa edeceğini duyduk'' dedi. Özkiraz ayrıca ''Şubat ayından itibaren AKP'de büyük kopuşlar göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Özkiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bu ay sonuna doğru 6 milletvekilinin istifa edeceğini duyduk'' dedi. Özkiraz ayrıca ''Şubat ayından itibaren AKP'de büyük kopuşlar göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

İKİ PARTİ KURULMUŞTU

2018 seçimlerinin ardından AK Parti'de önemli kopmalar yaşandı. Bu kopmaların başında ise bir zamanlar partinin genel başkanlığını yürütmüş eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve yine AK Parti'de Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan'ın ayrılması geliyor. Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken, Ali Babacan ise Atılım ve Demokrari(DEVA) partisini kurdu. Şuan her iki isim de AK Parti'ye sert muhalefet yapıyor

AK Parti'de 6 vekil istifa edebilir iddiası

AK Parti, İstifa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Parti'de 6 vekil istifa edebilir' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: "AK Parti'de 6 vekil istifa edebilir" iddiası - Son Dakika
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