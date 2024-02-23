AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük\'te 2 bin 100 adet konut yapacak

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, seçilmeleri halinde Karabük'te 2 bin 100 adet 1,5 ile 1,9 milyon lira bedelli konutlar yapacaklarını açıkladı.

Çetinkaya, seçilmeleri halinde görev süreleri boyunca 2 bin 100 adet konut yapacaklarını bildirdi. Konutların ilk olarak Adatepe, Kartaltepe, Fevzi Çakmak, Kayabaşı, Namık Kemal, Soğuksu, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinde yapılmasının planlandığını ifade eden Çetinkaya, "2100 adet Karabük'e konut kazandıracağız. İlk 5 yılda, bunun üstü olur altı olmaz. Burada öncelikli mahallelerimiz Adatepe, Kartaltepe, Fevzi Çakmak, Kayabaşı, Namık Kemal, Soğuksu, Yeni Mahalle, Kurtuluş gibi değişime, gelişeme ihtiyaç duyulan mahalleler. Deprem fay hattı şehrimizin 40 kilometre yakınından geçiyor. Bu depreme dayanıksız kısmı var, ayrıca şehre baktığımız hemşehrilerimiz 95 ve daha eski binalarda oturması açıkçası bizim vicdanımız el vermiyor. Depreme dayanıklı, modern yaşam alanları üretmeye başlayacağız. Burada Karabük'ün ihtiyaçları belli, yeni konuş stoğunu artırmak, daha modernize etmek, bunları bizler üreteceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere şuan ki planlarımız ve maliyetler çerçevesinde 1,5 milyon ile 1 milyon 900 bin TL arasında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Hızlı bir şekilde burada yarım kalan işleri tamamlayacağız"

Şuan Soğuksu Mahallesi'nde 3. etapta alanda dev bir yıkıntı olduğunu aktaran Çetinkaya, "Burası hizmet bekliyor. Mağduriyette var. 1 Mayıs'ta kati ve net suretle buraya müteahhidi sokacağız. TOKİ'nin burada ilk kazmasını 1 Mayıs seçimden bir ay, 45 gün sonra ilk kazmayı vuracağız. Bunla da alakalı temasımız var. Hızlı bir şekilde burada yarım kalan işleri tamamlayacağız. Hiçbir iş yarım kalmayacak. Buradaki hedefimiz halkımızın deprem riskinden daha korunaklı hale gelmesi. Daha modern, çağdaş yapılarda ailelerimizin yaşaması. Bu sistem uygulanırken ticari bir menfaat için değil tamamen hizmet odaklı olacak. Bu mahallelerimizde çağ dışı konutlar bulunuyor. Bunları ortadan kaldıracağız halkımızı daha güvenli konutlara taşıyacağız. Belediyenin burada kar düşüncesi kesinlikle yoktur. Bu mahallelerimizi kurarken de ne ortaya çıkacak? Güzel Karabük sokakları, güzel bulvarları, trafiksiz, keşmekeş olmayan, asfalt ve aydınlatma problemi olmayan mahalleler ortaya çıkacak" diye konuştu.

Rant söylemlerine de tepki gösteren Özkan, şu ifadelere ye verdi:

"Bunlar tamamen siyasi söylemler, seçime yönelik söylemler. Bunlar hiçbir karşılığı olmayan söylemler. Millet Bahçesine şehit aileleri derneğine, gaziler derneğine, engelliler derneğine yer tahsisi edeceğiz. Engelli kafe, engelli bakım merkezi, farklı sosyal projeler olacak. Nasıl peşkeş çekeceğiz." - KARABÜK