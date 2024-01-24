AK Parti\'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, şehri ayağa kaldırmayı hedefliyor

AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, "Bu şehri en kısa sürede ayağa kaldıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda adaylığı açıklanan Polat, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile kente geldi.

Adıyaman Havalimanı'nda partililer ve vatandaşlarca karşılanan Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Adıyaman'ın önceki belediye başkanlarına teşekkür eden ve yeni dönemde kentin daha fazla hizmet alması için gayret edeceğini belirten Polat, şöyle konuştu:

"Biz inşallah çok çalışacağız, şu an mevcut belediye başkanımızın dediği gibi beytülmale sahip çıkacağız. Onun baktığı gibi kamu malına da sahip çıkacağız, gözümüz gibi bakacağız. Bundan emin olabilirsiniz. 6 Şubat'taki depremlerde asrın felaketini yaşadık. Ben de burada depremi yaşadım. Bu şehri en kısa sürede ayağa kaldıracağız."

Polat, herkese eşit davranıp şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet odaklı çalışma yürüteceklerini anlattı.

Milletvekilleri Alkayış ile Özhan da yaptıkları konuşmada Polat'a destek istedi.

Programa Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, MHP İl Başkanı Ali Önat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.