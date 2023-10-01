AK Parti'den Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilk tepki: Terörle mücadelemiz kararlıkla sürecek

Sabah saatlerinde hafif ticari araçla İçişleri Bakanlığı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı girişiminde bulundu. Emniyet güçlerinin durumu fark etmesi üzerine çıkan çatışmada teröristlerden biri kendini canlı bomba olarak imha etti, diğeri ise etkisiz hale getirildi. Olayda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörü lanetleyerek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çelik, "Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi. Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.