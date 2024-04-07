AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanlığına seçilen Mete Memiş, mazbatasını aldı.
AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle adliyeye gelerek mazbatasını alan Memiş, sonuçların Bayburt için hayırlı olmasını diledi.
Memiş, seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, belediyenin kazanılması için yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve bunun sonuca yansıdığını söyledi.
Tüm Bayburtluların belediye başkanı olacağını ifade eden Memiş, "Bayburt'ta oy veren ya da vermeyen, bizi desteleyen ya da desteklemeyen hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Bayburt'u bir bütün sayıp hepsini kucaklayarak belediye başkanlığı görevimizi inşallah ifa etmeye çalışacağız. Bu onuru bana yeniden yaşatan yüce Allah'a sonsuz hamdediyorum." diye konuştu.
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