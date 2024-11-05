AK Parti'den Birleşik Rusya ile Protokol - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'den Birleşik Rusya ile Protokol

AK Parti, Rusya ile ilişkileri güçlendirmek için protokol imzalayacak. Heyet Moskova'da olacak.

05.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi ile ilişkilerin geliştirilmesi için protokol imzalayacak.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında, AK Parti heyeti 6-9 Kasım'da, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunacak.

Heyette, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ve AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar yer alacak.

Heyet ilk olarak, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri Vladimir Yakuşev ve Sekreter Yardımcısı Vladimir Vasilyev ile görüşecek.

Görüşmede, AK Parti ile Birleşik Rusya Partisinin 2009'da imzaladığı mutabakat zaptına ek olarak, 2025-2027 Yıllarını Kapsayan İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Protokol imzalanacak.

Protokol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro Üyesi Andrey Klimov tarafından imzalanacak.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile de görüşecek AK Parti heyeti, Rusya'daki mukim Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Efkan Ala, Politika, AK Parti, Moskova, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Birleşik Rusya ile Protokol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:17:30. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Birleşik Rusya ile Protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.