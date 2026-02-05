AK Partili Saygılı: "CHP\'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi belediye meclisindeki yönetim tarzı ve ilçedeki altyapı sorunları üzerinden sert bir dille eleştirdi. Saygılı, "CHP'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Belediye Meclisi toplantısındaki üslup ve ilçenin mevcut altyapı durumuna dikkat çeken Saygılı, Denizli'nin yönetim anlayışına tepki gösterdi.

"Lütfettiğini zanneden bir yönetim"

Başkan Saygılı, meclis üyelerinin söz hakkı kullanması konusundaki tutumu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik. Halkın oylarıyla seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen, lütfettiğini zanneden CHP Belediye Başkanının yönettiği ilçe bu."

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"

Çeşme'nin altyapı eksikliklerine de değinen Saygılı, "Söz sizde hanımefendi. Gerçi sizden önce Ziya Paşa'dan bir söz gelsin: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde'" dedi. - İZMİR