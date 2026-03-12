AK Parti'den CHP'ye Pankart Tepkisi - Son Dakika
AK Parti'den CHP'ye Pankart Tepkisi

12.03.2026 16:50
Nazilli İlçe Başkanı Beyazıt, CHP'nin asılan pankartlarına tepki gösterdi ve siyasetin seviyesini koruma çağrısı yaptı.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, ilçede çeşitli noktalara asılan ve üzerinde "CHP Nazilli Gençlik Kolları" yazısı ile logosunun da yer aldığı pankart ve afişlere tepki gösterdi.

Beyazıt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasetin seviyesinin düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

Pankart ve afişlerde yazılanlara tepki gösteren Beyazıt, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin hemen ardından başlattığınız propagandalarınız her geçen gün daha da çirkin bir hal alıyor. Bugün sabah Nazilli'de belirli noktalara Özlem Hanım ile ilgili posterler asıp beraberinde Cumhurbaşkanımızı da karalayan yazılar yazmışsınız. Bunu yapan kanun bilmezler, elbet cezasını çekecektir. İş yapamazsınız bizden bilirsiniz, siyaset yapamazsınız onu da bu milletten bilirsiniz. Size en güzel dersi bu millet sandıkta verecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Nazilli

AK Parti'den CHP'ye Pankart Tepkisi

AK Parti'den CHP'ye Pankart Tepkisi
