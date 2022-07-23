AK Parti'den edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları - Son Dakika
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AK Parti'den edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları

23.07.2022 14:39
AK Parti'den edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Edebiyatımızın usta yazarlarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kurtulmuş da mesajında, "Yedi Güzel Adam'ın son yiğidi, modern zamanlarda kötülüğe ve sıradanlığa düşmeden varoluşun büyük hikayesini "Gül Yetiştiren Adam"la anlatan, İslam düşüncesinin öncülerinden Rasim Özdenören Üstad'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, bugünün kendileri için acı bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli bir ağabeyi, çok güzel bir insanı ve usta bir kalemi kaybettik. Gül yetiştiren adam Rasim Özdenören rahmete kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Zarif bir şekilde yazdı, aynı zarafetle yaşadı. Yazdıkları insanlık için güller yetiştirme gayretiydi. Ankara sokakları toprağı incitmeyen bir yürüyüşle nasıl yaşadığının bir başka şahididir. Kelamıyla ve insanlığıyla hep hatırlayacağız. Şahidiz Yarabbi."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, edebiyatın usta kalemi, Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi, gül yetiştiren adam Rasim Özdenören'ın hayatını kaybettiğini belirterek, "Menzili mübarek, makamı ali olsun. Rabb'im ailesine ve sevenlerine sabırlar ihsan eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Müslümanca yaşamak nedir, yeni dünya düzeninin sefaleti nelerdir bunları bizlere gösterdi. Denemeleriyle, öyküleriyle, köşeleriyle yolumuza ışık tuttu. Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi, 'gül yetiştiren adam' Rasim Özdenören, bugün Hakk'a kavuştu. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk edebiyat dünyasının çınarlarından, kalemi ve insanlığıyla da örnek Rasim Özdenören'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Mekanı cennet, makamı ali olsun. Kıymetli ağabeyimize Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Allah'tan geldik, yine O'na döneceğiz. Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi, fikir ve gönül dünyamızda kıymetli izler bırakan Rasim Özdenören'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Rasim Özdenören, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti'den edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları - Son Dakika
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