AK Parti'den İsrail'e Gazeteci Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den İsrail'e Gazeteci Tepkisi

03.03.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Çakmak ve kameraman Kahraman için siyasilerden sert tepki.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İsrail'de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınmasına siyasilerden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

ACAR: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIKÇA DARBE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise "Gerçekler karşısında köşeye sıkışan İsrail, çaresizliğini bugün Tel Aviv'de sergilediği zorbalıkla bir kez daha gözler önüne sermiştir. Görevi başında, halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması; basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbedir. Hangi engeli koyarsanız koyun, ne mazlumun çığlığını ne de sahadaki hakikati dünyadan gizleyebileceksiniz. Gerçeğin sesini kısmaya hiçbir gücün nefesi yetmeyecek. Bu hukuksuz müdahaleye maruz kalan basın emekçilerimize ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce kardeşlerimizin serbest bırakılmaları için süreci hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

MANSUR YAVAŞ: DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "İsrail'de canlı yayın sırasında CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını kınıyorum. Basın mensuplarının görevini yapması suç değildir. Gazetecilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA

CNN Türk, AK Parti, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den İsrail'e Gazeteci Tepkisi - Son Dakika

Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:30:18. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den İsrail'e Gazeteci Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.