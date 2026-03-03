AK Parti'den İsrail'e Gazeteci Tepkisi

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İsrail'de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınmasına siyasilerden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

ACAR: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIKÇA DARBE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise "Gerçekler karşısında köşeye sıkışan İsrail, çaresizliğini bugün Tel Aviv'de sergilediği zorbalıkla bir kez daha gözler önüne sermiştir. Görevi başında, halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması; basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbedir. Hangi engeli koyarsanız koyun, ne mazlumun çığlığını ne de sahadaki hakikati dünyadan gizleyebileceksiniz. Gerçeğin sesini kısmaya hiçbir gücün nefesi yetmeyecek. Bu hukuksuz müdahaleye maruz kalan basın emekçilerimize ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce kardeşlerimizin serbest bırakılmaları için süreci hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

MANSUR YAVAŞ: DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "İsrail'de canlı yayın sırasında CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını kınıyorum. Basın mensuplarının görevini yapması suç değildir. Gazetecilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

ANKARA,