AK Parti'den İzmir Belediyesi'ne Eleştiri

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda gerekli yatırımları yapmadığını, su baskınları ve bozuk yollar konusunda sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamasında, şehirde her yağmur sonrası benzer manzaraların yaşandığını, taşkınlar, su basan alt geçitler ve bozulan yollar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sel ve taşkınlara karşı yetersiz kaldığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"25 yıldır İzmir'i sadece oy kitlesi ve siyasi kale olarak gören CHP, bu şehrin insanına hezimet değil hizmet borçludur. Eza değil vefa borçludur. Hasar değil eser borçludur. İzmirli yaşadığını biliyor, gerçeği görüyor. Ezcümle İzmir'i önemsemiyorsunuz. İzmir'i öncelemiyorsunuz. İzmir'i yönetemiyorsunuz."