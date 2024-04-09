AK Parti Denizli İl Başkanlığı Ramazan Bayramı Programı Düzenledi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.