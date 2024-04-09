AK Parti Denizli İl Başkanlığı Ramazan Bayramı Programı Düzenledi

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
İl başkanlığındaki programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, İl Başkanı Yücel Güngör ile partililer katıldı.
Zeybekci, programda yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek İslam aleminin bayramını kutladı.
Bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni eden Zeybekci, "Biz büyük bir aileyiz. AK Parti Denizli İl Başkanlığımızda kıymetli teşkilat mensuplarımız ile bir araya gelerek bayram sevincimizi paylaştık. Mübarek Ramazan Bayramı'nın partimize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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