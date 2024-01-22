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AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden: Herkesle kucaklaşacağız, hesap vereceğim - Son Dakika
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AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden: Herkesle kucaklaşacağız, hesap vereceğim

AK Parti'nin yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'a dönerek adaylık açıklaması yaptı. Bilden, herkesle kucaklaşacaklarını, liyakatten ve şeffaflıktan şaşmayacaklarını ve hesap vereceklerini belirtti. Programda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise AK Parti'nin bölgeye huzur getirdiğini ve hizmetkarlarını seçeceklerini söyledi.

AK Parti\'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden: Herkesle kucaklaşacağız, hesap vereceğim
22.01.2024 - 19:02,
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AK Parti'nin yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, "Herkesle kucaklaşacağız, hemdert olacağız. Liyakatten, şeffaflıktan ve demokratik usullerden asla şaşmayacağız. Hesap sorulan, hesap veren ve ulaşılan biri olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Bilden kente döndü.

Diyarbakır Havalimanı'nda karşılanan Bilden, buradan partililerle konvoy eşliğinde "Basın ve Teşkilat Buluşması" programının düzenlendiği Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçti. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bilden, programda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın her ev, sokak, mahalle, cadde ve köyünde olacaklarını söyledi.

Her eli sıkacak, her kapıyı çalacak ve bütün evlere misafir olacaklarını dile getiren Bilden, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrımcılığı düşman belleyeceğiz. Kaybedecek ya da gönlünü kıracak tek bir vatandaşımız, tek bir hemşehrimiz olmadığı düşüncesiyle hareket edecek, kardeşliğimizden ve birlikteliğimizden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Liyakatten, şeffaflıktan ve demokratik usullerden asla şaşmayacağız. Hesap sorulan, hesap veren ve ulaşılan biri olacağım. Şehrimizin dezavantajlı kesimlerin, çocukların, kadınların, engellilerin, yaşlıların, yetimlerin, dar gelirlilerin sürekli yanında duracağım. Sosyal belediyeciliğin zeminini mümkün olduğunca genişleteceğim. Eğitim ve sağlık hizmetlerine ağırlık vereceğiz. Tarım, kültür, turizm ve sanat faaliyetlerini destekleyecek ve tabana yayacağız. Şehrin yönetimine her bir vatandaşımızın fikrinin ve hassasiyetinin yansımasını sağlayacağız. Şehrimizin önemli meselelerinde halkımızla birlikte karar vereceğiz. Sivil toplum örgütlerimizle sağlıklı bir diyalog kuracağız."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise 31 Mart seçimlerinde milletin kendisine hizmet edeceği hizmetkarlarını seçeceğini kaydetti.

AK Parti'nin bölgeye huzur getirdiğini belirten Ensarioğlu, "AK Parti gelene kadar ceberut ve vatandaşını ayıran bir devlet vardı. Kimini yok sayan, kiminin inancını, dinini, dilini, kimliğini yasaklayan bir devlet anlayışı vardı. AK Parti geldi, bütün bunları bir bir kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da şehir hastanesinin ilkinin yapımının sürdüğünü belirten Ensarioğlu, ikinci şehir hastanesini kurmayla ilgili Sağlık Bakanlığında görüşmeleri yaptıklarını, kararını aldıklarını bildirdi.

Bu millete laik olduğu hizmeti getireceklerini ifade eden Ensarioğlu, "Şu anda artık ne devletin baskısı ne de örgütün korkusu var. Hizmet ve hizmetkarlar yarışacak. Bu milletin sırtına basa basa istismar edip haksız siyasi kazanç elde etme dönemi bitti artık. Herkes bunu böyle bilsin." dedi.

Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK üyesi Ali Karakaş ile İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da konuşma yaptı.

Etkinliğe, AK Parti'nin Diyarbakır'daki belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden: Herkesle kucaklaşacağız, hesap vereceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden: Herkesle kucaklaşacağız, hesap vereceğim - Son Dakika
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