AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kentin sağlık alanında kalkınması için önem arz eden yatırımları ve ihtiyaçları iletti. Ziyaret çerçevesinde Ocak, Bakan Koca'yla Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi inşaatının hızlanması, proje aşamasında olan Lice ve Eğil Devlet Hastanesi, Bismil ve Silvan Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin projelerinin hızlandırılması, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 60 yataklı yoğun bakım inşaatı projesi, hekim kadrolarının daha da güçlendirilmesi ve şehrin sağlık alanında kalkınması için önem arz eden diğer yatırımları ve ihtiyaçları konuştu. İl Başkanı Ocak, kente olan yakın ilgi ve destekleri için Bakan Koca'ya teşekkürlerini iletti.

13.06.2024 09:46
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kentin sağlık alanında kalkınması için önem arz eden yatırımları ve ihtiyaçları çerçevesinde ziyaret ettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şehrin taleplerini iletti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Ocak, Bakan Koca'yla Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi inşaatının hızlanması, proje aşamasında olan Lice ve Eğil Devlet Hastanesi, Bismil ve Silvan Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin projelerinin hızlandırılması, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 60 yataklı yoğun bakım inşaatı projesi, hekim kadrolarının daha da güçlendirilmesi ve şehrin sağlık alanında kalkınması için önem arz eden diğer yatırımları ve ihtiyaçları konuştu.

İl Başkanı Ocak, kente olan yakın ilgi ve destekleri için Bakan Koca'ya teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika
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