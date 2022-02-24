AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık olağan değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık olağan değerlendirme toplantısı yapıldı

24.02.2022 17:27
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık olağan değerlendirme toplantısı yapıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından genel gündem ile ilgili aylık olağan basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından genel gündem ile ilgili aylık olağan basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Basın toplantısı, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın göreve geldiği 24 Şubat 2021 tarihinin yıl dönümüne denk geldiği için yılın değerlendirmesi şeklinde gerçekleşti. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleşen değerlendirme toplantısında konuşan Aydın, göreve başladıktan sonra yaptıkları ilk iş Diyarbakır'ın 1047 mahallesi ve yaklaşık 4 bin sandığı için seçim zamanı görev yapacak olan teşkilat mensuplarını belirlemek olduğunu söyledi. Aydın, "Bu anlamda hem var olan mahalle temsilcilerimizi gözden geçirdik hem de sandıklarda görev alacak olan partililerimizi belirleyerek periyotlar halinde ilçe bazlı eğitim çalışmalarına dahil ettik. Aynı zamanda ilçe teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımızın siyasi ve seçim anlamında eğitimi için kurmuş olduğumuz Seçim Kurulu bünyesinde çalışmalar yapıldı. Böylece AK Parti Diyarbakır teşkilatlarımızın bir bütün olarak hem uyumu hem de koordinasyonu sağlanmış oldu" dedi.

2021'de yapılan çalışmaları anlatan Başkan Aydın, "Görevde bulundukları bir yıllık süre boyunca bir yandan tarihin en önemli seçimine hazırlanırken diğer yandan da şehrin siyasi, ekonomik, kültürel, sportif sorun ve sıkıntılarıyla uğraşmak ve  bu konularda  şehrimize ve hemşerilerimize katkıda bulunmak için çaba sarf ettik. Tramvay ve Raylı Sistem çalışmamızın proje ihalesi yapılmış olup 2024 yılına kadar tamamen hizmete girmesini bekliyoruz. Bir başka projemiz olan Raybüs seferleri ile Diyarbakır-Bismil- Batman arasında karşılıklı seferler yapacak dört vagondan oluşan, her bir vagonunda 200 yolcunun seyahat edebileceği Raybüs seferleri ile vatandaşlarımız hem daha ucuza hem de daha güvenli bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşacaktır. Yine şehrimiz için önem verdiğimiz bir başka konu ise Kayapınar'da yapılması planlanan Şehir Hastanesinin ihalesi tamamlanarak inşaat aşamasına geçmiş durumdadır. İkinci Şehir Hastanesi için de bakanlık nezdinde yer tespiti çalışmalarımız devam etmektedir. Diyarbakır için en önemli sorun ve ihtiyaç işsizlik ve istihdamdır. Bu alanda da hem Diyarbakır'daki Organize Sanayi bölgelerinin güçlendirilmesi ve artırılması hem de  Bismil ve Silvan başta olmak üzere önemli çalışmalar yaptık. Diyarbakır şehir merkezinde bütün Güneydoğuya hatta Ortadoğu'ya hitap edecek, 5 bin 500 hemşerimizin çalışabileceği lojistik merkezimizin temelleri çok şükür 2021 yılı içerisinde atıldı. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonrası imzalanan protokolde Diyarbakır'ımızın hemen hemen tüm ilçelerinde hazırlanan projeler dahilinde spor sahaları, tenis kortları ve spor parklarının yapımlarına başlandı. Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu çalışmalar ile şehrimizde eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik ciddi adımlar attık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin vermiş olduğu destekle, Diyarbakır'ımızda bu tür yatırımların artarak devam edeceğine inanıyor, bizler teşkilatlar olarak bir ve beraber olursak işimizi doğru bir şekilde yaparsak karşımızda ne bir siyasi parti ne de bir ideolojik akım duramaz. Şehrimizi daha güzel yarınlara taşımak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu katıldı. - DİYARBAKIR

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık olağan değerlendirme toplantısı yapıldı
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık olağan değerlendirme toplantısı yapıldı

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Diyarbakır, Güneydoğu, gençlik, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık olağan değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık olağan değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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