AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan Bayramlaşma Töreni

Politika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle il binasında bayramlaşma töreni düzenlendi.

İl Başkanlığı binası bahçesinde düzenlenen törene, eski Bakan Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, eski Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Raşit Ocak'ın günün anlam ve önemine ait yaptığı konuşmanın ardından eski Bakan Eker ve milletvekilleri, partililerin bayramını kutladı. - DİYARBAKIR