AK Parti Düzce İl Başkanlığı\'nda Hasan Şengüloğlu Yeniden Başkan

Politika

AK Parti Düzce İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Hasan Şengüloğlu, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

28 Aralık 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen AK Parti Düzce İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Hasan Şengüloğlu yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını teslim aldı. Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe teşkilat başkanları, İl Yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

"Kararlılıkla çalışacağız"

Mazbata töreninden ardından konuşan Şengüoğlu "AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi ve Düzce için daha fazla hizmet üretmek için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

"Dolu dolu programlar yapacağız"

Kongre sürecini tamamlaması ile sahada daha aktif olarak çalışacaklarını ve ilçelerde de faliyetleriri artıracaklarını vurgulayan Şengüloğlu, "Resmi olarak 8. Olağan Kongre sürecini böylelikle bitirmiş ve faaliyetlere geçme zamanına gelmiş bulunmaktayız. Ben öncelikle Kongre sürecinde yapmış oldukları emeklerden dolayı partimizin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 aydır ilçelerimizde kongre süreci yaşadık. Beldelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın kongre süreçleri oldu. Artık sahada daha çok olacağız. İnşallah her gün dolu dolu programlar yapacağız. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla beraber her hafta en az bir tane ilçemizde faaliyetlerde bulunacağız. Bundan sonra sahada sürekli aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 2028'e doğru giden yolda şimdiden temellerimizi sağlam atıp 2028 seçimlerinde de AK Partimizin bayrağını dalgalandırmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu. - DÜZCE