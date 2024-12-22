AK Parti Edirne Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Edirne Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Edirne Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Edirne Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

22.12.2024 20:47
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AK Parti Edirne Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, kentteki bir tesiste düzenlenen kongrede, gençlerin her zaman AK Parti'nin başarısı için mücadele ettiğini söyledi.

İstanbul Beyoğlu'nda genç yaşlarda siyasete başladığını anlatan Ağırman, AK gençliğin yorulmadan davalarına sarıldığını ifade etti.

AK Parti'de görev alan gençlerin her zaman ayakta durması gerektiğini belirten Ağırman, şunları kaydetti:

"Bize 'milli enayi' diyecekler. 'Gençsin gez' diyecekler. İşte o zaman aklımıza Gazzeli bir yetimin 'tek umudumuz Recep Tayyip Erdoğan' demesi gelecek ve ayağa kalkıp davamıza sarılacağız inşallah. Bizim partimiz yalnızın partisidir. Bizim partimiz mazlumun partisidir. Bizim partimiz Yahya Sinvar'ın, Talat, Enver, Cemal ve Fahrettin paşaların partisidir. Bizim partimiz Gazi Mustafa Kemal'in partisidir. Biz bu ruhla mücadele edeceğiz inşallah."

Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise gençlik teşkilatlarının fedakarca görev yaptığını ve partide en zor işleri yerine getirdiğini söyledi.

İl Başkanı Belgin İba da en büyük gücü gençlerden aldıklarını belirterek, geleceği gençlerle beraber inşa edeceklerini ifade etti.

Tek listeyle gerçekleşen seçimde başkanlığa yeniden Barış Gündoğdu seçildi. Gündoğdu, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Edirne Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

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