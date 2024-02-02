AK Parti\'nin Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz

31 Mart Yerel Seçimlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti'nin Adayı Muhammed Vurmaz olarak açıklandı.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebliğ ve teveccühleri ile Edremit Belediye Başkan Adayımız Muhammed Vurmaz olarak belirlenmiştir. Kendisine, partimize ve Edremit'imize hayırlı uğurlu olsun"dedi.
AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammet Vurmaz "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Edremit Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. İnşallah 31 Mart gecesi Edremit'imizi marka olan AK Belediyecilik ile tanıştırmak için teşkilatımızla, Edremit Halkımızla var gücümüz ile çalışacağız. Allah nasip ederse bu kutlu yolda, kutlu davada beraber bir şekilde hiç kimseyi ayırmadan var gücümüzle sahada olacağız. Tüm Edremitli hemşerilerim bizlere inansınlar, güvensinler. Edremit'imizi seven tüm insanlarımızla birlikte amasız, fakatsız, lakinsiz bizimle beraber olan bütün vatandaşlarımızın gönlüne bir su serpecek, 5 yıl boyunca Edremit'imizi hak ettiği yere taşıyacağız. Ben bizlere destek olan vekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz. Tüm Edremitli hemşerilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum"dedi. - BALIKESİR
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