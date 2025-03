AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları\'ndan \'İftara 5 Kala\' programı

AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları, 'İftara 5 Kala' sloganıyla düzenledikleri programla iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara ve sürücülere kumanya ikram etti.

AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, İl Başkanı, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı, Genel Merkez MYK ve MKYK Üyeleri, Merkez İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve teşkilat mensupları ile birlikte iftar saati vatandaşlarla selamlaşıp, iftarlık dağıtarak, Ramazan'ın birlik ve paylaşım ruhunu yaşattı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Koray Adsız, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 81 il ile ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, Gençlik Kolları teşkilatımızın bir klasiği haline geldi. Bizler de her yıl gelenekselleşen "İftara 5 Kala" faaliyetimize bu Ramazan ayında da her gün şehrimizin farklı noktalarında çok şükür güzel bir şekilde tamamladık. Ramazan'ın manevi atmosferini toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan bu programımızda, özellikle yoğun trafikte ya da toplu taşıma araçlarında iftar vaktine denk gelen kıymetli vatandaşlarımız için birdestekniteliği taşıyor. İftar vaktinde Elazığ sokaklarındaydık, vatandaşlarımıza iftariyelik takdim ettik. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyor; başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum" dedi. - ELAZIĞ