AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Erzincan\'da belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Erzincan'da AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 8 ilçe ve 6 beldede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.
Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Demiröz, seçilen belediye başkanlarının halka hizmet etmek için geldiğini söyledi.
Muhalefetin yaptığı çalışmalara değinen Demiröz, "Karşımızdaki muhalefeti hepiniz takip ediyorsunuz, hiç dememe gerek yok. Geçen yılki genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya gelen altılı, yedili, sekizli masaların durumunu şu anda izliyorsunuz. Sadece kurumsal bir parti var Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifak'ı ile beraber Türkiye yönetmeye talip bir toplum ve ittifak var, onun dışında darmadağınlar." dedi.
Demiröz, ülkenin 2016 yılından beri sıkıntılı durumlar yaşadığını ve emperyalist ülkeler ile Avrupa'nın baskısı altında olduğuna işaret etti.
Avrupa Birliğinin 60 yıldır Türkiye'yi kapıda beklettiğini dile getiren Demiröz, şöyle konuştu:
"Niye bekletildiğimiz de belli değil. Bizim ekonomimiz Avrupa toplu ülkelerinin 14'ün toplamından büyük. Coğrafi olarak Avrupa'nın en büyük ülkeyiz nüfus bakımından Almanya ile beraber en büyük ülkeyiz. Niye almadıklarını hepinizi çok iyi biliyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen son 20 yılda Türkiye'nin Avrupa'daki sesini duyuran Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızın göğsünü geren bir yönetim sergiledik. Etrafımız ateş çemberi bunun yanında pandemi ve arkasından ekonomik bunalımlar, asrın felaketini yaşadık bir yıl önce ve orada bu milletin ferasetini herkes gördü. Hiç kimse şu partiden bu partiden demedi, evindeki ekmeğini malzemesini böldü oraya gitti. Dünyada ki hiçbir yerde bir yıl içerisinde böyle büyük bir felaketin altından kalkan başka ülke yok. Biliyorsunuz güneyimizde tamamen terörist bir devlet kurulmaya çalışılıyor bunu önlemeye çalışıyoruz. Verdiğimiz şehitler bunun için ama bu ülke bugüne kadar hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığı gibi kendi ülkemizin topraklarından da bir karış vermeyiz bunu herkes böyle bilmeli."
Demiröz, seçilecek belediye başkanlarının zor günlerde insanların yanında olacağını, gerçek ve gönül belediyeciliği yaparak hizmet edeceklerini vurguladı.
Tanıtım toplantısına, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve partililer katıldı.
İlçelerin ve beldelerin belediye başkan adayları şöyle:
"Çayırlı- Atınç Bahadır, İliç- Mustafa Gürbüz, Kemah-Recep İlter, Kemaliye- Erdem Atmaca, Otlukbeli- Vahdet Ercan, Refahiye- Çakmak Paçacı, Tercan- Alper Murat Müftüoğlu, Üzümlü-Kenan Tat, Çağlayan beldesi-Musa Zengin, Mollaköy beldesi- Kadir Akar, Çadırkaya beldesi-Emrullah Selçuk, Kargın beldesi- Zafer Kaya, Mercan beldesi-Enver Akyıldız, Altınbaşak beldesi-Onur Bilen."
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