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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivas-Erzincan hızlı tren hattı hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivas-Erzincan hızlı tren hattı hakkında bilgi aldı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ulaştırma Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonuna soru önergesi vererek Sivas-Erzincan hızlı tren hattı son durumu hakkında bilgi aldı. Ulaştırma Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonunca verilen cevapta, hızlı tren hattı projelerinin devam ettiği ve tamamlanmasının 2024 yılında planlandığı belirtildi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivas-Erzincan hızlı tren hattı hakkında bilgi aldı
12.12.2023 - 09:15,
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AK Parti Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman, Ulaştırma Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonuna soru önergesi vererek Sivas-Erzincan hızlı tren hattı son durumu hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Karaman verdiği soru önergesinde: "Erzincanlı hemşehrilerimin en büyük hayali olan Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum- Kars hızlı tren hattının, ihalesi yapılan Sivas- İmranlı arasının acilen bitirilmesini, İmranlı Erzincan ihalesinin acilen yapılmasını istiyoruz" Ayrıca Erzincan- Trabzon - Erzurum Kars hızlı tren hattının çalışmaların başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonunca soru önergesine verilen cevapta ise: "İpek Demiryolu Koridoru üzerinde bulunan Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars arasında hızlı tren hattı yapılması planlanmış olup, Sivas-Zara kesiminde altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Zara-İmranlı - Kemah -Erzincan kesiminde revize proje çalışmaları planlanmıştır.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı iki kesim halinde projelendirilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmalarının 2024 yılında tamamlanması planlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Karaman ayrıca komisyonda ki açıklamasında: "Ülkemizin kuzeyini güneyine bağlayan; Trabzon-Erzincan-Refahiye-İliç- Kemaliye'den- Malatya'ya ve güneye uzanan duble yolun bir an önce bitirilmesini, yatırım programlarında yer alan, D100 karayolunun iyileştirilmesi kapsamında, Erzincan il sınırlarında yer alan; Kızıldağ Sakaltutan ve Ahmediye tünellerinin kış aylarında yol kapanmalarına son verilmesi için bir an önce yapılmasını istiyoruz.

Ayrıca, yine yatırım programında yer alan Erzincan -Kemah -İliç yolunu bir an önce yapılmasını, bununla birlikte yapımı devam eden Erzincan-Başköy-Çayırlı yolunun bir an önce bitirilmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivas-Erzincan hızlı tren hattı hakkında bilgi aldı - Son Dakika


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