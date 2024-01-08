AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen Şehre Karşılama Programıyla Geldi

AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehre gelişinde partililer tarafından karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Sekmen'in kente gelişi dolayısıyla partililer, havalimanında karşılama programı düzenledi.

Soğuk havaya rağmen toplanan kalabalık, Sekmen ve beraberindekileri havalimanında davul zurnayla karşıladı.

Partililerce oluşturulan konvoy eşliğinde, beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığına geçen Sekmen, burada yaptığı konuşmada, yeniden aday gösterildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Sekmen, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'a hamdediyorum, şükrediyorum. Allah bize tekrar hizmet imkanının önünü açtı. Ne kadar şükretsek azdır. Yeni dönemde sizlerin desteği ile güzel bir netice alarak 31 Mart'ın hemen ardından hizmete koyulacağız. İmkanlarımız ölçüsünde şehrimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri hep beraber yapacağız. Cumhur İttifakı'nın adayları bizim başımızın tacıdır. Ayrım yapmadan, nerede hangi partimiz, hangi adayı gösterdiyse arkasında dimdik durarak gerekli desteği vereceğiz. Bu, iki Genel Başkan'ın ortak kararıdır, ortak imzasıdır. Onların kararına biz muhalefet edemeyiz. Onların kararına saygı duyarız. Büyük Türkiye'yi, iki lider omuzlarında götürüyor. Yeniden güçlü Türkiye'yi beraber oluşturacağız. Erzurum'da eser siyasetine devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Sekmen'e şehrin 7 kapısının anahtarını temsil eden 7 anahtar hediye etti.

Programa katılan AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü ve AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal ile eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da tebrik ve teşekkür konuşması yaptı.