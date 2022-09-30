AK Parti'li Aydemir: "CHP Genel Başkanı, PKK'nın adeta sözcülüğünü yapıyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "CHP Genel Başkanı, PKK'nın adeta sözcülüğünü yapıyor"

30.09.2022 13:49
AK Parti'li Aydemir: "CHP Genel Başkanı, PKK'nın adeta sözcülüğünü yapıyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı'nın "PKK'nın adeta sözcülüğünü yaptığını" söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı'nın " PKK'nın adeta sözcülüğünü yaptığını" söyledi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıda polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğunu hatırlattı. Mersin'de yaşanan hadisenin yürekleri burktuğunu belirten Aydemir, "İnşallah terör bütünüyle yok olacak." dedi.

İçişleri Bakanlığının "çok açık şekilde yaptığı araştırmalar, incelemeler sonucunda, gazeteci kimliğini kullanıp teröristlik yapan bir ismin, bu işin faillerinden birisi olduğunu ortaya çıkardığını" dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Şimdi CHP Genel Başkanı ne yapıyor? Vicdanları sızlatırcasına, PKK'nın adeta sözcülüğünü yapıyor. PKK, o gazeteci kimlikli teröristi aklamaya çalışırken, Kemal Kılıçdaroğlu da adeta onlara hak verircesine, onların yalanlarını, iftiralarını kamuoyuna açıklama vazifesi üstlenmiş gibi. İYİ Parti ne yapıyor? Tek kelam etmiyor. İnsanda vicdan olur. Bu nasıl bir yaklaşım? Şehidin o 9 yaşındaki evladının gözlerinden yükselen ışık sizi yok edecek. Allah'tan korkun. Hiç değilse şu terör mevzusunda bir duruşunuz olsun. Milletten yana olun."

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleyemediğini vurgulayan Aydemir, "Bir altılı masa oluşturmuşlar. Kaç zamandır toplanıp dağılıyorlar. Neden? Dışarıdan bunlara işaret edilecek isim gelmediği için. Bunları yönlendirenler, bir isim verecekler ki bunlar da cumhurbaşkanı adayını açıklasınlar. Dışarıdan yönlendirme ile aday açıklayacaklar." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Erzurum, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'CHP Genel Başkanı, PKK'nın adeta sözcülüğünü yapıyor' - Son Dakika

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