AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Palandöken\'de ziyaretlerde bulundu

Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Palandöken ilçesinde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti.

AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı Müftü Solakzade ve Abdurrahman Gazi Mahalle Temsilcilikleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı yaptıklarını belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "31 Mart seçimleri öncesi AK davamızı omuzlarında zirveye taşımak için, gece gündüz mücadele eden dava arkadaşlarımın çalışmaları takdire şayan. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Güzel ilçemizin esnafını ziyaret edip, taleplerini dinledik. Palandöken gibi dimdik arkamızda duran hemşehrilerimizle 'Türkiye Yüzyılında Erzurum' vizyonu üzerine istişarelerde bulunduk. Bizlere dua ve desteklerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. AK Parti MKYK Üyemiz Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Muhammet Sunar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlu, İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Gökberk Kocaaliler ile birlikte Palandöken Seçim Koordinasyon Merkezimizde görevli teşkilat mensubu arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Seçim öncesi yoğun mücadele ve emek veren dava arkadaşlarımı yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki, 31 Mart'ta emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağız." dedi. - ERZURUM