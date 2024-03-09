AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Alpu ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile Alpu ilçesini ziyaret etti.
Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu, partililer ve çiftçiler tarafından karşılandı. Vatandaşlar tarafından traktör konvoyu, meşale ve tezahüratlarla karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Seçim irtibat bürosu açılışına katılan Hatipoğlu, şöyle konuştu:
"Alpulu hemşehrilerim, Cumhur İttifakı'na vermiş olduğunuz destek bizi gerçekten gururlandırıyor. Sizden aldığımız güçle vatandaşımıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün bizi çok iyi bir şekilde karşıladınız. Hem bize hem de Alpu'nun evladı, Cumhur İttifakı Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu kardeşime verdiğiniz destek bizi mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı'nın Alpu'da bir adayı var o kişi de Alparslan Kokulu'dur. Alpuluların vermiş olduğu destekler bizim için çok kıymetli. Çiftçi kardeşlerimiz bizi güzel bir şekilde karşıladı. Bu konvoyun devamını inşallah 31 Mart gecesi de düzenleyeceğiz. Gelecek dönemde kentimizdeki çiftçilerimiz kalkınacak ve sorunlardan uzak bir şekilde işlerini yerine getirebilecek. AK Parti belediyeciliğini Eskişehir ile tanıştırıp, vatandaşlarımızın refaha ulaşabilmesi için canla başla çalışacağız."
Daha sonra Hatipoğlu, Alpu'da görev yapan muhtarlarla buluştu.
Alpulu vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, sorunların çözümü için gerekli projelerin hazırlandığını, 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi.
"Neredeyse 25 yıldır görev alan bir belediye başkanı var." diyen Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Yaptıkları şeylerden Allah razı olsun ancak son dönemlerde yapamadıkları hizmetlerle ön plana çıktılar. Son 10 yıldır da özellikle köyden mahalleye dönen kırsalımızda hiçbir şekilde yatırım yapmadılar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu yeni kanunlara göre şehir içinde ne hizmet yapılıyorsa, kırsalda da yapmak zorundayız. Öncelikle yol ve ulaşım köylerimizde hizmetsizliğin temel örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Biz planlamalarımızı yaptık, bütçelerimizi oluşturduk. Özellikle kırsal köylerimizde bütün köylerimiz yollarını asfalt yapacağız. Kanalizasyonlarımızı yapacağız. Yaptıktan sonra nasıl yollarınızı asfalt yaptıysak köy içinde de bütün sokaklarıyla birlikte evlerimizin önüne kadar asfalt yapacağız. Bu kadar bütçemiz de paramız da var. Hizmetin herkese eşit olması lazım. Görüyorsunuz, biz projelerimiz açıklayıp, yıllardır bilerek yapılmayanları yapacağımızı söyledikçe bize hakaretler ediyorlar. 'Yapamaz' diyerek, yalancılıkla suçluyorlar. Niye yapmayalım? Başka şehirler yapıyor da biz niye yapmayalım yani? Ne eksiğimiz var? Siz yapamadığınız için böyle diyorsunuz ama biz bu işlerin hepsini yapacağız. Onlar bize saldırıyor siz de bizim arkamızda duruyorsunuz. İnşallah 31 Mart'tan sonra kentlimiz de çiftçimiz de el ele vererek, tüm sorunları aşacağız."
Ağaçhisar Mahallesi'ne gelen Hatipoğlu, mahalle muhtarı Mustafa Alan'dan bilgiler aldı.
Mahalle sakinlerinin yaşadıkları sorunları dinleyerek notlar alan Hatipoğlu, "Bizim derdimiz çiftçiliği ve hayvancılığı geliştirmek. Bunların gelişmemiş olması bir sorundur. Ayrıca en büyük sorunlardan biri de köylerde ulaşım sorunudur. Şimdi seçim arifesinde size bir otobüs verdiklerini söylediniz. 10 yıldır niye vermediler? Artık vatandaş durumu anladı, bir otobüs vermeyle falan bu işler olmaz. Siz hiç merak etmeyin biz sizlerin yanındayız. Hem kentimizi hem de mahallelerinizin hepsini inşallah dört dörtlük yapacağız." dedi.
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