AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Alpu ilçesini ziyaret etti

Oppenheimer Filmi, Atom Bombası Denemesinin Etkilerini Tam Olarak Anlatmıyor

New Mexico eyaletindeki Trinity atom bombası denemesinin etkileri hala tam olarak anlatılmamışken, Oppenheimer filminin bu konuya yeterince değinmediği düşünülüyor. Trinity testinin radyasyondan etkilenen topluluklara 'Downwinders' deniyor. ABD'de kanser, ikinci en yaygın ölüm nedeni olmasına rağmen, New Mexico bu konuda maddi yardım alamıyor. New Mexico'nun da dahil edilmesini öngören yasa tasarısı ise henüz onaylanmadı. Los Alamos kasabasında ise atom bombasının ekonomiye katkısı memnuniyetle karşılanırken, Albuquerque'deki savaş karşıtı kampanyacılar nükleer silahlar karşıtı bir duruş sergiliyor.