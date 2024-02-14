AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu: \'Afişlerimiz Sökülerek Gösterilmemeye Çalışılıyor\'

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, belediye personeli tarafından afişlerinin indirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ne ilginçtir ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri sürekli bu reklam alanlarını kullanmaktadır" dedi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, afişlerinin sökülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Hatipoğlu, "Siz afişlerimizi, pankartlarımızı yok ederek Nebi Hatipoğlu'nu vatandaşa göstermemeye çalışsanız da Eskişehirliler her şeyin farkında" dedi.
"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri sürekli bu reklam alanlarını kullanmaktadır"
Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana, Eskişehir içerisinde görsel reklam alanlarına ilan vermemiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellenmektedir. Bu durum, reklam alanlarını kiralayan firmalarca, tarafımıza Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu alanların siyasi amaçla kullanılmasının yasakladığı şeklinde izah edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili firmalara, reklam alanlarının kontrolü yasa gereği İl Seçim Kurulu'na geçene kadar siyasi reklamların yasak olduğunun tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Ancak ne ilginçtir ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri sürekli bu reklam alanlarını kullanmaktadır. Söz konusu alanlarda hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen mevcut CHP adayının da siyasi içerikli afişleri yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.
"Hukuk ve ahlak kurallarına alenen aykırıdır"
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından afişlerin sökülmesini hukuk ve ahlak kurallarına aykırı olarak nitelendiren Hatipoğlu, "Bu nedenlerle biz de görsel materyallerimizi halkımıza, şahıslara ait binalarda, özel kontratlarla ulaştırmaya çalışmaktayız. Ancak bu afişlerin de Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuk ve ahlak kurallarına alenen aykırı şekilde sökülmesi bizim için artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Şimdi açıkça söylüyorum; ne yaparsanız yapın boş. Artık miadınız doldu. Siz afişlerimizi, pankartlarımızı yok ederek Nebi Hatipoğlu'nu vatandaşa göstermemeye çalışsanız da Eskişehirliler her şeyin farkında. Allah'a bin şükür ki biz, vatandaşın gönlünü, aziz hemşehrilerimin teveccühünü kazandık" dedi.
"En azından onurunuzla, şerefinizle, haysiyetinizle gidin"
Hatipoğlu, yaptığı açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Siyaseti ayak oyunlarından, küçük hesaplardan ve dolambaçlı yollardan ibaret sanıyorsunuz. Siz afişlerimizi söktükçe, pankartlarımızı yırttıkça, ismimizi karaladıkça bizim milletimizin gözündeki ve gönlündeki yerimiz daha da büyüyor. Eskişehir, yeni bir başlangıcı seçeceğini; yatırımı, yenilenmeyi, değişimi tercih edeceğini sürekli gösteriyor. 31 Mart'ta gideceksiniz. Ama en azından onurunuzla, şerefinizle, haysiyetinizle gidin. Böylece hiç olmazsa sokağa çıkacak yüzünüz olsun." - ESKİŞEHİR
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