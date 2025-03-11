AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Kazım Kurt'a Eleştiriler - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Kazım Kurt'a Eleştiriler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak\'tan Kazım Kurt\'a Eleştiriler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un hayvan mezarlığı ve barınak için bürokratik engel olduğu iddialarını gerçekçi bulmadığını belirtti. Albayrak, konunun siyasi malzeme olarak kullanıldığını ve Eskişehir'deki birçok yatırımın bu sebeple iptal edildiğini ifade etti.

11.03.2025 16:09  Güncelleme: 16:11
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve belediye yetkililerinin hayvan mezarlığı ve barınak için bürokratik engel olduğu sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

'Eskişehir'de engelleniyoruz' siyasetinin artık bayatladığını vurgulayan Başkan Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz dahilinde yürütülmekte olan 'hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi' çalışmaları hakkında yine siyaset yapılıyor ve doğrular konuşulmuyor. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu uyarınca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etme yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) verilmiş bulunmaktadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir' hükmü yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca, 'Hayvan bakımevleri ve hastanesi' kurulabilmesi amacıyla muhtelif tarihlerde Odunpazarı Belediye Başkanlığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Hazine taşınmazları teklif edildiği ancak söz konusu taşınmazların Odunpazarı Belediyesince kabul edilmediği, Belediye tarafından İmişehir mahallesinde bulunan taşınmazın "hayvan mezarlığı" olarak tahsisinin talep edildiği anlaşılmıştır."

"Mezarlık yapılmasında bir sakınca yok"

Albayrak, konunun Belediye tarafından siyaseten kullanıldığını dile getirerek, "6360 sayılı Kanun ile Odunpazarı Belediyesi adına hemen hemen tüm mahallelerde 300'ün üzerinde taşınmaz devredilmiş olup, Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde ilgili kurumların görüşü alınması şartıyla 'hayvan mezarlığı' yapılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yine 5018 sayılı Kanunda; 'Kamu idareleri, kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler' hükmü yer almakta olup, 'hayvan mezarlığı' olarak kullanılacak taşınmazın Belediyeye devredilen 300'ün üzerinde taşınmaza rağmen ısrarla Hazine'den talep edilmesi işin Belediyece sürüncemede bırakılmasına neden olmakta, konunun Belediye tarafından maalesef siyaseten kullanıldığı anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Birçok yatırım bunlar yüzünden iptal oldu"

Albayrak, Eskişehir'de okul, sağlık tesisi, dini tesis gibi kamunun kullanımına yönelik olarak ayrılmış taşınmazlar üzerinde yapılacak projelere Odunpazarı Belediyesi tarafından muvafakat vermemesi nedeniyle birçok yatırımın iptal olduğunu ya da gecikmeyle gerçekleşebildiğini dile getirdi. Konuya ilişkin Albayrak, "Odunpazarı Belediyesinin bu küçük hisse paylarını ilgili kurum ve kuruluşlarına doğrudan tahsis veya muvafakat yetkisi bulunmasına rağmen Odunpazarı Belediyesi bu hisse oranlarını Milli Emlak'a satma ya da mahsuplaşma yoluna gitmeyi tercih etmektedir. Aynı Odunpazarı Belediyesi kendisine ait 300'ün üzerinde taşınmazın varken Milli Emlak'tan doğrudan kendisine hayvan barınağı ya da doğal yaşam merkezi yapması için önerilen yer için dönüp burayı hayvan mezarlığı yapacağını belirtmek, adeta iş yapmamak için ipe un sermektedir" şeklinde konuştu.

"Asli görevlerini yerine getirmede yetersiz olan Başkan Kurt yüzünden kaybeden Eskişehir oluyor"

Son olarak Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

"Gerçek şudur ki Odunpazarı Belediyesi kendisine tahsis edilecek yere hayvan barınağı ya da doğal yaşam merkezi yapmalı, hayvan mezarlığı için de kendisine 2014 yılından beri verilmiş 300'ün üzerinde taşınmaz içerisinden en uygun olanı seçip hayvan mezarlığını bu alana yapmalıdır. İş yapmaya niyeti yokken kurum kuruluşlarımızı suçlamayı bırakmalı, öncelikle kötü niyetini düzeltmelidir. Gelinen noktada asli görevlerini yerine getirmede yetersiz olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un artık maalesef anlama kabiliyetinin düşük olduğunu düşünüyoruz. Bu siyasetleri yüzünden kaybeden Eskişehir oluyor. Hemşehrilerimizin bilgilerine sunarız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Kazım Kurt'a Eleştiriler - Son Dakika

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