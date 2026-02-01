Eskişehir'de yaşanan su kesintisine tepki

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, kısmi basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşandığını açıklayan ESKİ Genel Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Porsuk Nehri su alma noktasında yaşanan seviye düşüklüğü nedeniyle yeterli su temin edilemediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yaşanan duruma bağlı olarak bazı bölgelerde kısmi basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşandığı belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından barajdan su salınımı yapılırken, seviyenin yükselmesiyle birlikte şebeke basıncının kısa sürede normale döneceği ifade edildi.

"Eskişehirliler sizin vizyonunuza kalsa bir damla suya muhtaç hale gelir"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili açıklamada bulundu. ESKİ'nin Porsuk Çayı'nın su seviyesindeki düşüşü vatandaştan sonra fark ettiğini belirten Albayrak, "Eskişehir'de yine klasik ESKİ skandalı: Bildirim yok, plan yok, su kesintisi var. Porsuk'ta su seviyesi düşüyor, ESKİ bunu vatandaştan sonra fark ediyor. Bu belediyecilik değil, tam anlamıyla bir plansızlık ve öngörüsüzlük vesikasıdır. Pazar günü insanlar evindeyken bir anda sular kesiliyor. Kesinti öncesi saat vermek yok, mahalle bilgisi yok, telafi planı yok ama o meşhur 'kısa sürede normale dönecek' klişesi yine devrede. Şimdi de bu beceriksizliklerini DSİ'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Dua edin de görevini layıkıyla yapan DSİ gibi bir kurumumuz var. Eskişehirliler sizin vizyonunuza kalsa bir damla suya muhtaç hale gelir. Velhasıl kelam kimse bu laf oyunlarını ve bayat bahaneleri artık yemiyor. Hemşehrilerimiz adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

"Sorun suyun varlığı değil, zamanında ve doğru yönetilememesidir"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı oluşturulmaktadır. Porsuk Barajı'ndan ne kadar su salınacağı, ESKİ'nin talebine istinaden DSİ tarafından yapılmaktadır. ESKİ'nin yan derelerden gelen suyun fazlalığı nedeniyle Porsuk Barajı'ndan su salınımının azaltılmasına ilişkin talebi cuma günü DSİ'ye resmi olarak iletilmiştir. Buna rağmen bugün yaşanan su sorununun DSİ kaynaklıymış gibi sunulması, sorumluluktan kaçma çabasıdır. Sorun suyun varlığı değil, zamanında ve doğru yönetilememesidir. Eskişehirliler gerçeği bilmek istiyor, bahane değil." - ESKİŞEHİR