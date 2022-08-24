AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Bingöl'de partililerle bir araya geldi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bingöl'de partililerle görüştü.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan İnan, Bingöl'de gençlerle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 1,5 milyon üye sayısıyla en güçlü teşkilatlardan olduğunu belirten İnan, birçok ismin gençlik teşkilatında yetişerek ülkeye çok önemli hizmet verdiğini ifade etti.

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Bingöl'de ve bölgemizde Zaza ve Kürt gençlerin partisinin AK Parti olduğunu 2023 seçimlerinde hep beraber göstermek zorundayız. İlk defa bir lider çıktı ve dedi ki; 'Ben gençlerle yol yürüyeceğim, gençlerle bu mücadelemi sürdüreceğim, bu mücadeleyi gençlerle birlikte neticelendireceğim.' Biz bunun kazanımını ne zaman gördük? 15 Temmuz gecesi. O günlerde gençlere ne diyorlardı? Gençler siyasetle, memleket meseleleriyle ilgilenmez. Ama o gün Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle birlikte yol yürümesinin bir neticesi olarak bu ülkenin gençleri memleketine, demokrasisine, bayrağına sahip çıktı. ve o gün biz Türkiye'deki darbe dönemlerini, vesayet dönemlerini, her türlü antidemokratik süreçleri de tarihin kara çöplüklerine yolladık. O nedenle karşımızdaki 'Millet İttifakı'nın kısaca karşılığı 'zillet ittifakı'dır. Terör örgütlerinden, her türlü antidemokratik kuruluşlardan vize alamadıklarından dolayı daha cumhurbaşkanı adaylarını bile açıklayamadılar. Bizim adayımız belli, tüm şeffaflıkla Cumhur İttifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan."

AK Parti'nin istikametini milletin ve gençlerin belirlediğini dile getiren İnan, AK Parti'nin masa başında kurulan bir parti olmadığını belirtti.

İnan, "Terör örgütlerinden sipariş alan bir parti değiliz, aramızdaki temel fark bu. O nedenle partimize, liderimize sahip çıkma dönemidir. ve bu kazanımlara sahip çıktıkça inşallah 2053'lere çok daha farklı bir mücadeleler içerisinde gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, AK Parti Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Katkay ve partililer katıldı.